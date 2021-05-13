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خبير عسكري: البحرية المصرية السابعة على مستوى العالم

الخميس 13/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات البحرية المصرية السابعة على مستوى العالم، مشيرا لى أن تقدم مطرد للقوات البحرية مقارنة بنظيرتها العالمية.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن كل البحريات العالمية تحاول أن تجري تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية لاستفادة من خبراتها القتالية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن التدريبات البحرية المصرية -الأمريكية المشتركة، جاءت نتيجة وجود تحديات مشتركة بين البلدين في مسرح الأعمال البحري، والتعاطي مع كل ما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين خطوط الملاحة وحركة الملاحة العالمية بصفة عامة.

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