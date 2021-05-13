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سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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احتفل أهالي الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل على سور البحر بعيد الفطر المبارك قبل قليل من ساعات الغلق التي فرضها مجلس الوزراء في التاسعة مساءً من ٦ حتى ٢١ مايو.

وبالرغم من منع التجمعات على كورنيش البحر وتصدي الشرطة لفض ومنع التجمعات، إلا أن البعض استمر في الجلوس والمشي والتقاط صور السيلفي على البحر، وشرب القهوة، وأكل الذرة واللب ولعب الكرة، وركوب الدراجات.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأكد خلال تصريح صحفي له، على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها اعتبارا من غدا الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.

كذلك غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى.

واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، وتبدأ إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)
سكندريون يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر (صور)

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