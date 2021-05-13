على طريقة "سفية وسرية" مصطفى شعبان يهنأ جمهوره بالأمة الأسلامية

هنأ مصطفى شعبان متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك .









ونشر مصطفى شعبان فيديو له وعلق قائلا: "‬‏‪#سفينة وسرية يالا كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكو و على بلدنا و اهلنا و ناسنا فى كل مكان #متغاظ #عيد".









وكانت دار الإفتاء أعلنت ان اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .









وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي تقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.



