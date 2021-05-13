كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة مانشستر يونايتد، والمؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.





ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.





وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكير.





خط الدفاع: روبيرتسون، أرنولد، فيليبس، ويليامز.





خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، فابينيو.





خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، روبيرتو فيرمينيو.