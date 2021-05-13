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اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر - تصوير: عبير أحمد
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شهدت شوارع مدينة نصر ازدحامًا كبيرًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط غياب الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة، وتباعد اجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الازدحام في الانخفاض تدريجيًا، في الساعات الأولى من الليل، وقبل دقائق من غلق المحلات التجارية والمطاعم، وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، للحد من التكدس، حفاظًا على حياة المواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن غلق دور السينما والمسارح سواء داخل المولات التجارية أو خارجها فى أيام عطلة عيد الفطر المبارك فى التاسعة مساءً، إعمالًا بالقرارات الحكومية التى أعلنتها اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الخميس هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)
اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)

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