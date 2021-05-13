اختفاء الازدحام بشوارع مدينة نصر قبل دقائق من غلق المحلات والمطاعم (صور)

شهدت شوارع مدينة نصر ازدحامًا كبيرًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط غياب الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامة، وتباعد اجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبدأ الازدحام في الانخفاض تدريجيًا، في الساعات الأولى من الليل، وقبل دقائق من غلق المحلات التجارية والمطاعم، وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، للحد من التكدس، حفاظًا على حياة المواطنين.



