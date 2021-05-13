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سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 13/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة ليفربول، والمؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، بايلي، لوك شاو.

خط الوسط: فريد، بول بوجبا، مكتومناي.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، كافاني، راشفورد.

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مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي

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