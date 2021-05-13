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مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الخميس 13/مايو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقى شابان مصرعهما فيما أصيب 9 أشخاص آخرين منذ قليل في حادث تصادم سيارتين بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا بوقوع تصادم سيارة محملة بالفسيخ وسيارة ربع نقل ناحية قرية شرقية مباشرة التابعة لمركز الإبراهيمية ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

علي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستسفي الإبراهيمية المركزي بينهم 7 في حالة خطرة وتم التحفظ على الجثتين بالمشرحة.

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