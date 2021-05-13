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خبير سياحي يكشف أهمية عودة السياحة الروسية إلى مصر (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف سامح سعد، الخبير السياحي، أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر اتخذت إجراءات احترازية جيدة لمواجهة فيروس كورونا كما نجحت في توفير اللقاحات.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس: "وصل عدد السائحين الروس في مصر قبل عام 2018 إلى أكثر من 3 مليون سائح، أكثر من 98% من هذا الرقم سياحة شواطئ ثم حصل تعويم للعملة الروسية ومن بعدها حادثة الطائرة التي أثرت بصورة كبيرة على معدل وفيات السياحة الروسية إلى مصر".

وأشار إلى أن القطاع المصرفي وفر تمويلا كبيرًا لدعم القطاع السياحي، مستطردًا "عندما توقفت السياحة الروسية، الدنيا توقفت معها ولكن لم تتوقف حركة الطيران بين البلدين، انتظرنا كثيرًا قرارًا بشأن عودة السياحة الروسية والقرار أصبح واقعي الآن وكلنا متفائلين بعودة السياحة الروسية التي ستعمل على انتعاشة السياحة بصورة كبيرة وهو ما سينعكس على الاقتصاد".

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