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جلسة خاصة للجهاز الفني بالزمالك مع أوباما

الخميس 13/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع يوسف إبراهيم “أوباما” قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة منح عبدالمقصود بعض التعليمات الفنية للاعب من أجل العمل على تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

كما قام كارتيرون  المدير الفني بتحفيز اللاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري، حيث أكد خلال حديثه على قدرة الفريق في مواصلة الفوز في المواجهات المقبلة والاستمرار على صدارة جدول البطولة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

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