تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب
الخميس 13/مايو/2021 - 09:01 م
أمل الحلفاوي
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في الـ30 من شهر نوفمبر المقبل.
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب
وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث من المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، في بداية مشواره يوم الأول من ديسمبر.
فيما تواجه مصر في المباراة الثانية الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم الرابع من شهر ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم السابع من الشهر ذاته.
كما تقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، فيما يلعب نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.
وتختتم أحداث بطولة كأس العرب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.
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