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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الخميس 13/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في الـ30 من شهر نوفمبر المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث من المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، في بداية مشواره يوم الأول من ديسمبر.

فيما تواجه مصر في المباراة الثانية الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم الرابع من شهر ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم السابع من الشهر ذاته.

كما تقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، فيما يلعب نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم أحداث بطولة كأس العرب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

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