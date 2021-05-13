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شاهد.. البرومو الرسمي لمسلسل Friends

الخميس 13/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
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 طرحت الصفحة الرسمية لمنصة HBO MAX الفيديو الدعائي الأول لحلقة لم شمل فريق مسلسل Friends المنتظرة بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. 


ظهر في الفيديو أبطال مسلسل Friends النجوم المعروفين وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس). 


وأعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ظهورها في حلقة لم الشمل وعودة مسلسل الأصدقاء الشهير إلى الشاشة بعد انتهاء عرض مواسمه الـ10 عام 2004.


 استمر عرض المسلسل لمدة 10 سنوات منذ بدايته عام 1994، وحقق نجاحات مستمرة حتى اليوم، وعرض على منصة نتفليكس حتى حصلت HBO على حقوق عرضه وانتقل إلى منصتها الواعدة.


 وأعلنت المنصة موعد طرح الحلقة يوم 27 مايو، ليعود أبطال Friends إلى الشاشة مرة أخرى بعد مرور ١٧ عاما على انتهاءه رسميا ويتشوق الجمهور لمعرفة مصير شخصيات المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر في تاريخ الدراما الأمريكية. 

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