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حلمي بكر ينفعل ويعطي ظهره للمذيع ويرفض الاعتراف ببيكا وشاكوش

الخميس 13/مايو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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انفعل الموسيقار حلمي بكر بعد توجيه الإعلامي محمد موسى، سؤال له عن أسباب هجومه على مطربي المهرجات "حمو بيكا"، و"شاكوش" وعمر كمال وأوكا وأورتيجا.


وقال "بكر"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الخميس: "عندما تسمى كلامي على هؤلاء هجوما فأنا أعطيك ظهري، متسائلًا: "الجمهور أو الناس الذين يعترفون بهم يشير إلى أن هناك خلل مجتمعي".

وأشار إلى أن معظم المواطنين يرفضون ما يقدمه مطربي المهرجانات، متابعًا: "في يوم من الأيام سأرحل.. والناس هتقول ليه مسمعناش كلامه.. إحنا بنضيع تاريخ بلد فني.. أنا مجريش وراء عربية رش".


وتابع:: "طول ما أنا عايش هفضل أحافظ على الفن، وأحتاج مساعدة جهاز الإعلام في التصدي لمظاهرة المهرجانات.

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