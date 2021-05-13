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مصرع شاب أسفل عجلات القطار في فرشوط

الخميس 13/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، تحت عجلات قطار بمحطة فطار فرشوط في محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا يفيد بمصرع، عمرو أحمد فخري، 21عاما، إثر حادث قطار بمحطة فطار فرشوط.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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