مخاوف التضخم تدفع الليرة التركية للهبوط لأدنى مستوى في 2021

تراجعت الليرة التركية حوالي 0.8 بالمئة مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.





وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي. وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، بلغت 8.473 دولار.





ووفقا لرويترز أظهرت بيانات أمس الربعاء أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما، مما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.