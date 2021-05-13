شكري يبحث مع وزيري خارجية فرنسا وأيرلندا تطورات الأوضاع في القدس وغزة

بحث السفير سامح شكري وزير الخارجية، مع جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا وسيمون كوفيني وزير خارجية ايرلندا، هاتفيًا التطورات في القدس وغزة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وأكد شكري لوزيري خارجية فرنسا وايرلندا على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والوقوف الكامل والفوري لإطلاق النار.



وفي ذات السياق أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا، صباح اليوم، بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، اذ إتفق الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام والساعات الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف، وضرورة وقف إطلاق النار الكامل حفاظًا على الأرواح وإفساحًا للمجال للجهود السياسية، إذ شدّد الوزيران على أن ما يجري يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنه من المهم فور توقف المواجهة العسكرية، أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية.



واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزُم الحالي، خاصةً في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غدًا الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع حول هذه الأزمة على ضوء مسؤوليته في هذا الصدد في حفظ السلم والأمن الدولييّن.

