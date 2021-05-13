Advertisements

خبير يُوضح جهود الدولة في تنشيط السياحة في ظل كورونا (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف سامح سعد، الخبير السياحي، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل عودة السياحة الروسية إلى مصر في ظل التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس إن الدولة المصرية منذ مارس الماضي وظهور أول حالة لفيروس كورونا وحدث تضرر كبير للاقتصاد المصري وفي مقدمته القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن وزارتي السياحة والصحة قامتا بجهود كبيرة على مدار الفترة الماضية لاحتواء والتقليل من آثار هذه الأزمة.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل بعث رسالة طمأنة إلى السائحين، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في توفير لقاحات للقطاع السياحي والالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة وغيرها من الجهود الأخرى التي قامت الدولة بتطبيقها من أجل حماية السائحين.

وفي ذات السياق أكد الخبير السياحي على أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر اتخذت إجراءات احترازية جيدة لمواجهة فيروس كورونا كما نجحت في توفير اللقاحات، مستطردًا "وصل عدد السائحين الروس في مصر قبل عام 2018 إلى أكثر من 3 مليون سائح، أكثر من 98% من هذا الرقم سياحة شواطئ ثم حصل تعويم للعملة الروسية ومن بعدها حادثة الطائرة التي أثرت بصورة كبيرة على معدل وفيات السياحة الروسية إلى مصر".

وأشار إلى أن القطاع المصرفي وفر تمويلا كبيرًا لدعم القطاع السياحي، مستطردًا "عندما توقفت السياحة الروسية، الدنيا توقفت معها ولكن لم تتوقف حركة الطيران بين البلدين، انتظرنا كثيرًا قرارًا بشأن عودة السياحة الروسية والقرار أصبح واقعي الآن وكلنا متفائلين بعودة السياحة الروسية التي ستعمل على انتعاشة السياحة بصورة كبيرة وهو ما سينعكس على الاقتصاد".

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

منذ حوالي 3 ساعات

فليك يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

اتحاد الكرة ينقذ نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:44 م

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

05:30 م

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق