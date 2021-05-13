عاجل.. زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة غرناطة وسط مفاجأت نارية





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد تشكيلة الملكي التي تستعد لمواجهة غرناطة اليوم الخميس لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الليجا.





ومن المُنتظر أن يخوض الملكي المواجهة بالتشكيلة التالية :-





حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : ناتشو ، ميليتاو ، ميجيل ، مارفين.

خط الوسط : كاسيميرو ، فالفيردي ، مودريتش ، رودريجو ، فينيسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما.





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من "لونين، بلانكو، ألتوبي، أودريوزولا، إيسكو، كروس، أسينسيو، هازارد وماريانو دياز".



