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وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل العميد احمد حسين بدوي، المستشار العسكري للمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة َمَمثلين عن مديرية الزراعة بالفيوم المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام الحماية والاستاذة فاطمه جاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب المستشار، عن شكره وامتنانه لزيارة ممثلين الزراعة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن أبناء وطن واحد تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر
وفد من مديرية الزراعة بالفيوم يزور المستشار العسكري بالمحافظة للتهنئة بعيد الفطر

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