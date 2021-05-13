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هكذا هنأت زينة الأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
الخميس 13/مايو/2021 - 09:28 م
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هنأت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك.
ونشرت زينة صورة لها وعلقت قائلة: "عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين".
وكانت دار الإفتاء اعلنت ان الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .
وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.
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