هكذا هنأت زينة الأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك.





ونشرت زينة صورة لها وعلقت قائلة: "عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين".









وكانت دار الإفتاء اعلنت ان الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .









وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.



