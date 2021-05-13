موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة صن داونز





حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.









شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.









واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.