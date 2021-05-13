موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة صن داونز

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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لموقعة صن داونز
الخميس 13/مايو/2021 - 09:31 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.
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