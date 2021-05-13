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في أول أيام العيد.. زيارات سياحية من دول العالم للمتحف القومي للحضارة
الخميس 13/مايو/2021 - 09:42 م
حسام زيدان
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توافد إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في أول أيام عيد الفطر المبارك عشرات المجموعات السياحية من جنسيات مختلفة من أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين.
وقامت الوفود بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.
وأوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين.
وقامت الوفود بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.
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