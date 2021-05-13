شركة أمريكية للغاز دفعت فدية للمتسللين الإلكترونين

قال مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNBC، أن شركة Colonial Pipeline دفعت فدية للمتسللين بعد أن وقعت ضحية لهجوم إلكتروني،ولم يتضح كم ومتى دفعت الشركة الفدية.





وفي وقت سابق الخميس 13 مايو ، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن التعليق على ما إذا كانت الشركة قد دفعت الفدية.





الهجوم الذي نفذته مجموعة الإنترنت الإجرامية المعروفة باسم DarkSide، أجبر الشركة على إغلاق ما يقرب من 5500 ميل من خط الأنابيب، مما أدى إلى تعطيل ما يقرب من نصف إمدادات الوقود في الساحل الشرقي لأميركا.





وتتضمن هجمات برامج الفدية برامج ضارة تقوم بتشفير الملفات على الأجهزة أو الشبكات مما يؤدي إلى تعطل النظام.





وعادة ما يطلب المجرمون الذين يقفون وراء هذه الأنواع من الهجمات الإلكترونية فدية مقابل الإفراج عن البيانات.





ويوم الاثنين، وصف مسؤولو الأمن القومي بالبيت الأبيض الهجوم بأنه كان بدوافع مالية بطبيعته، لكنهم لم يذكروا ما إذا كانت شركة Colonial Pipeline توافق على دفع الفدية.





وقالت آن نويبرجر نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيات الإلكترونية والناشئة، للصحفيين في البيت الأبيض عندما سُئلت عن دفع الفدية: "عادةً ما يكون هذا قرارًا من القطاع الخاص".





"نحن ندرك أن ضحايا الهجمات الإلكترونية غالبًا ما يواجهون موقفًا صعبًا للغاية وعليهم أن يوازنوا في كثير من الأحيان بين التكلفة والفائدة عندما لا يكون لديهم خيار فيما يتعلق بدفع الفدية، Colonial هي شركة خاصة وسوف نرجئ المعلومات المتعلقة بقرارهم بدفع فدية لهم".





وقالت Colonial Pipeline الأربعاء ، في بيان إنها أعادت عملياتها بعد أن تم طرد النظام بأكمله من هجوم برمجيات الفدية.