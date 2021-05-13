الصين تدعم استثناء لقاحات كورونا من الملكية الفكرية









قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ"، اليوم /الخميس/، إن الصين كانت أول دولة تقترح اعتبار اللقاحات المضاد لـ"كوفيد-19" كسلعة عامة عالمية، وترى أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تؤدي دورا نشطا في هذا الصدد.





وأعرب فنغ - في تصريح اليوم- عن دعم بلاده لاقتراح منظمة التجارة العالمية بشأن استثناء لقاحات "كوفيد-19" من حقوق الملكية الفكرية وغيره من المواد المضادة للوباء؛ للدخول في مرحلة التشاور حول الصيغة النصية.





وتابع فنغ أنه في الخطوة التالية، ستعمل الصين مع جميع الأطراف للمشاركة بنشاط في المشاورات للتوصل إلى حل متوازن وفعال حتى تتمكن جميع الدول من بذل جهود مشتركة للتغلب على الوباء في أقرب وقت ممكن.





وحول إعراب ممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي، عن تطلعاتها للقاء مسؤولين تجاريين صينيين في المستقبل القريب، أشار فنغ إلى أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة معالجة الشواغل المعقولة لبعضهما البعض من خلال الحوار والتشاور على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.





ولفت فنغ إلى أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يكمن في المنفعة المتبادلة، وأن "موقف الصين من قضايا التعريفة الجمركية واضح للغاية، حيث إن فرض تعريفات إضافية من جانب واحد لا يفيد الصين ولا الولايات المتحدة ولا العالم بأسره".



