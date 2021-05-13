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عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل
الخميس 13/مايو/2021 - 10:00 م
محمد الصو
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رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولات ناديه من اجل التوقيع على عقود تجديده بالفترة المقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.
وأبدى النجم التونسي، تمسكه بالشروط التي وضعها على إدارة ناديه قبل التوقيع على عقوده الجديدة، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.
وطالب اللاعب إدارة ناديه بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو و200 ألف، من أجل التجديد على أن يحصل على نصف عقده الجديد كمقدم تعاقد.
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