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جوارديولا يرد على تصريحات على يورجن كلوب

الخميس 13/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بجهود الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، عقب فوز سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ووصف كلوب، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، جوارديولا بأنه أفضل مدرب في العالم حاليًا.

وأثنى جوارديولا على إشادة كلوب، خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم الخميس، قبل لقاء نيوكاسل يونايتد غدا الجمعة.

وتحدث جوارديولا عن الرسالة النصية التي تلقاها من كلوب، قائلا "أنا أقدر ذلك كثيرا. هو و(مدرب إيفرتون) كارلو أنشيلوتي فعلا ذلك. لم أتمكن من الرد على الرسائل بعد، لكنني سأفعل اليوم وأنا أقدر ذلك كثيرًا. أنا معجب بهما".

وأضاف: "يورجن بالطبع كان مصدر إلهام بالنسبة لي. لقد جعلني، من خلال عمله مع بوروسيا دورتموند ثم مع ليفربول، مدربًا أفضل. جعلني أفكر كثيرا في المباريات والمنافسين. شكرا جزيلا لك".

وكشف جوارديولا أنه احتفل هو ولاعبيه بالبيتزا في حفل مرتجل بمعسكر الفريق التدريبي، بتتويج سيتي باللقب رسميا عقب خسارة أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي أول أمس الثلاثاء.

وزاد: "كان الاحتفال لطيفا جدا. الحفلات غير المتوقعة هي الأجمل. إذا نظمت حفلة كبيرة، فعادة ما تكون مملة أكثر من يوم الثلاثاء الماضي".

وتابع: "جئنا إلى هنا في فقاعتنا. شربنا قليلا ورقصنا وعانقنا بعضنا البعض كثيرا، وتذكرنا كم كان الأمر جيدا. ثم في الساعة 30ر11 وصلت 15 بيتزا وكانت تلك أفضل لحظة في الليل".

وواصل: "هنا في إنجلترا دائما ما تكون الحفلات مجرد شرب الكحول، وليس طعاما، ولا أفهم السبب. لكن اللحظة التي أحضروا فيها البيتزا كانت مثالية. لقد كانت لحظة جميلة هنا. احتفلنا جيدا حقا".

جاء نجاح سيتي هذا الموسم، والذي تضمن أيضا بلوغه لأول مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام الآن بملعب بورتو البرتغالي، وكذلك التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، بعد أن وقع جوارديولا عقدا جديدا مع النادي في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

كان جوارديولا، الذي تولى تدريب مانشستر سيتي عام 2016، يقضي عامه الأخير في عقده السابق، لكنه قال إنه يريد رد الثقة التي أظهرها له خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي.

أكد جوارديولا: "لا يمكنني أن أنسى سلوك رئيس النادي بعد موسمي الأول هنا، عندما لم نفز بأي شيء. وكذلك الدعم الذي تلقيته منه عقب خيبة الأمل الكبيرة ضد ليون الفرنسي بدوري الأبطال في الموسم الماضي".

وشدد المدرب الإسباني "هذا هو السبب في أنه جزء من نجاحنا وهو مكرس له، ويدعمني ، مثلما أدعم فريق العمل معي واللاعبين".

وأنهى جوارديولا تصريحاته، قائلا: "الآن أمامنا أسبوعان للاستعداد للحلم، الذي يتحقق باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا".

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