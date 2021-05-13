شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)

قام مجموعة من الشباب بمنطقة "مينا البصل" غرب الإسكندرية، بتوزيع أكواب من الشربات على المارة إحتفالًا بعيد الفطر المبارك.



وقام الشباب بجمع الأكواب والمرور على المواطنين وتقديم المشروب البارد لهم ومعايدتهم بالعيد، وتوزيعه على الأطفال وعربات التاكسي والميكروباصات، ونشر البهجة والسرور على قلوب الجميع إحتفالًا بالعيد.



ويعتبر توزيع الشربات في الأعياد بمحافظة الإسكندرية من الفولكلور الشعبي المتوارثة عبر الأجيال المختلفة خاصة في أعياد المسلمين، لنشر الفرحة ومشاركة الغير بهجة الأعياد.



وكان قد إحتفل صباح اليوم المسلمون بعيد الفطر المبارك بعد الصلاة، بالخروج على كورنيش البحر، وزيارة منطقة قلعة قايتباي ودور السينما، وملاهي المرسي ابو العباس، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل المحافظة والشرطة.



وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وأكد خلال تصريح صحفي له، على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

