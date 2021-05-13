Advertisements

شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)

الخميس 13/مايو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
Advertisements
قام مجموعة من الشباب بمنطقة "مينا البصل" غرب الإسكندرية، بتوزيع أكواب من الشربات على المارة إحتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وقام الشباب بجمع الأكواب والمرور على المواطنين وتقديم المشروب البارد لهم ومعايدتهم بالعيد، وتوزيعه على الأطفال وعربات التاكسي والميكروباصات، ونشر البهجة والسرور على قلوب الجميع إحتفالًا بالعيد.

ويعتبر توزيع الشربات في الأعياد بمحافظة الإسكندرية من الفولكلور الشعبي المتوارثة عبر الأجيال المختلفة خاصة في أعياد المسلمين، لنشر الفرحة ومشاركة الغير بهجة الأعياد.

وكان قد إحتفل صباح اليوم المسلمون بعيد الفطر المبارك بعد الصلاة، بالخروج على كورنيش البحر، وزيارة منطقة قلعة قايتباي ودور السينما، وملاهي المرسي ابو العباس، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل المحافظة والشرطة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأكد خلال تصريح صحفي له، على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)
شباب بالإسكندرية يوزعون الشربات احتفالا بعيد الفطر (صور)

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

أرسنال يرفض معاقبة الننى على تويتة "فلسطين"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ نصف ساعة

مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ أقل من ساعة

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ يوم

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق