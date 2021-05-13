Advertisements

هل اللقاحات فعالة ضد سلالة كورونا الهندية؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يجيب

الخميس 13/مايو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا تعتبر من أخطر السلالات التي ظهرت في العالم، حيث انتشرت بشكل كبير في الهند، و44 دولة أخرى.

وأوضح "عودة"، خلال حواره مباشر مع القناة "الأولى"، اليوم الخميس أنه ما يزيد من خطورتها أنها تتضمن 12 طفرة وهو ما يزيد من سرعة انتشارها، ولذلك لابد من تقديم المساعدات للهند من منظمة الصحة العالمية والدول المختلفة لكون هذا الأمر خطر على العالم كله؛ حتى لا يحدث مثلما حدث مع السلالة البريطانية.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن حديثه أن السلالة الهندية تثير الخوف والفزع للعالم، مشددا على ضرورة زيادة نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول العالم وتوزيعها بشكل عادل على الدول.

وتابع أن نسبة التطعيم في الدول النامية قليلة ولذلك تنتشر السلالة الهندية في 44 دولة، محذرا أنه في حالة عدم المحافظة على مراقبة الحدود وتطوير المسحة التي تكتشف النسخة الهندية، سيزداد الوباء.

وأوضح أن المسحات غير متطورة لاكتشاف السلالة الهندية لفيروس كورونا ولذلك لابد من تطويرها"، كاشفا أن اللقاحات غير فعالة ضد السلالة الهندية؛ ولذلك لابد من استخدام أدوية وجرعات كافية لمقاومة السلالة لكونها تتضمن 12 طفرة غيرت في جهاز المناعة.

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ يومين

بالفيديو.. صلاح يسجل هدف عالمي في شباك مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ يومين

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ساحر الأهلي السابق.. الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

10:17 م

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق