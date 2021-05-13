هل اللقاحات فعالة ضد سلالة كورونا الهندية؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يجيب



وتابع أن نسبة التطعيم في الدول النامية قليلة ولذلك تنتشر السلالة الهندية في 44 دولة، محذرا أنه في حالة عدم المحافظة على مراقبة الحدود وتطوير المسحة التي تكتشف النسخة الهندية، سيزداد الوباء.



وأوضح أن المسحات غير متطورة لاكتشاف السلالة الهندية لفيروس كورونا ولذلك لابد من تطويرها"، كاشفا أن اللقاحات غير فعالة ضد السلالة الهندية؛ ولذلك لابد من استخدام أدوية وجرعات كافية لمقاومة السلالة لكونها تتضمن 12 طفرة غيرت في جهاز المناعة.



قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا تعتبر من أخطر السلالات التي ظهرت في العالم، حيث انتشرت بشكل كبير في الهند، و44 دولة أخرى.وأوضح "عودة"، خلال حواره مباشر مع القناة "الأولى"، اليوم الخميس أنه ما يزيد من خطورتها أنها تتضمن 12 طفرة وهو ما يزيد من سرعة انتشارها، ولذلك لابد من تقديم المساعدات للهند من منظمة الصحة العالمية والدول المختلفة لكون هذا الأمر خطر على العالم كله؛ حتى لا يحدث مثلما حدث مع السلالة البريطانية.وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن حديثه أن السلالة الهندية تثير الخوف والفزع للعالم، مشددا على ضرورة زيادة نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في دول العالم وتوزيعها بشكل عادل على الدول.