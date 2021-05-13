نصائح هامة لتقوية جهاز المناعة في مقاومة كورونا.. أعرفها

يشهد العالم حاليا موجه شرسة من فيروس كورونا المستجد، وهي الموجه الثالثة لهذا الوباء، ورغم توفير عدد من الأمصال المضادة للفيروس إلا أن حماية الجهاز المناعي للجسم وتقويته هي أفضل الطرق لمواجهة كوفيد 19 ، ولذلك يقدم الفجر خلال السطور القادمة عدد من النصائح لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا.

-تناول 5 ثمرات من الفواكه والخضروات الملونة للحصول على الفيتامينات والمعادن.

-تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع الكاكاو للتخلص من القلق.

-تناول حليب الكركم مرة واحدة في اليوم .

-تناول الأطعمة اللينة على فترات صغيرة وإضافة الخضراوات في الطعام.

- التركيز على تناول الأطعمة التي تساعد في إعادة بناء مناعة العضلات ومستويات الطاقة .

-تناول الحبوب الكاملة مثل الراجي والشوفان والقطيفة.

-تناول البروتين مثل الدجاج والسمك والبيض والبانير وفول الصويا والمكسرات والبذور .

- استخدام الدهون الصحية مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الخردل.

- ممارسة النشاط البدني المنتظم وتمارين التنفس .

الأغذية التي تنشط وتقوي جهاز المناعة

الثوم: حيث يحتوي على مركبات الكبريت ومركبات مضادة للتأكسد ومعدن السيلينيوم وهذا ما يجعله منشطاً لجهاز المناعة.

السمك وزيت السمك: لاحتوائه على نوع مميز من الأحماض الدهنية يسمى (Omega 3) وهو مفيد لتقوية الكريات البيضاء التي تقوي جهاز المناعة.

الزبادي: فهو يحتوي على مستنبت البكتريا الحية (بروبيوتيك - Probiotic)، حيث يتواجد في أمعاء الإنسان الملايين من البكتيريا الضرورية للهضم والتي تعيق نمو البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي وهي تشكل جزءاً هاماً من نظام المناعة لحماية الجسم.

البروكلي: لاحتوائه على مواد منشطة ومقوية لجهاز المناعة كما ويحتوي على مضادات للأكسدة.

الحمضيات: تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين C، المضادة للتأكسد، والمنشط لجهاز المناعة والضروري لمحاربة الخلايا السرطانية.

الطماطم: لأنها تحتوي على (Beta carotene) وفيتامين C وأيضاً مادة (Lycopene) ومركب يدعى بليكوسين، وهذه المواد تقوي جهاز المناعة وتحارب التأثيرات المؤدية للجذور الحرة والتي تسبب الأمراض السرطانية.

الكيوي: نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومادة الكلوروفيل التي تساعد في مقاومة السرطان.

الجوز: وهو من أغنى الأطعمة بمادة (Selenium) المفيدة جداً لجهاز المناعة.