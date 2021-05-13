تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا









يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز، يوم السبت المقبل الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





غيابات الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا





ويغيب عن الأهلي كلا من، "التونسي علي معلول، وحمدي فتحي وسعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود"، خلال مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.





جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، قبل أيام.



