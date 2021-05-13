تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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تعرف على غيابات الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الخميس 13/مايو/2021 - 10:30 م
أمل الحلفاوي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز، يوم السبت المقبل الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
غيابات الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا
ويغيب عن الأهلي كلا من، "التونسي علي معلول، وحمدي فتحي وسعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود"، خلال مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، قبل أيام.
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