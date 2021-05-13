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قميص ميسي يساهم في علاج طفل من مرض نادر

الخميس 13/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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تم بيع قميص لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المزاد اليوم الخميس، مقابل تسعة ألاف و400 يورو، وهو المبلغ الذي سيخصص لعلاج طفل صربي يعاني من ضمور العضلات الشوكي، وفقاً لصحيفة موزارت سبورت.
وكشفت الصحيفة أن القميصين الموقعين من أكبر نجمي في كرة القدم العالمي وهما ميسي والبرتغالي في يوفنتوس كريستيانو رونالدو والمعروضين في المزاد الأسبوع الجاري جمعا 20 ألف يورو، لعلاج طفل يبلغ من العمر ثمانية اشهر يحتاج المساعدة الطبية في الخارج.
وبيع قميص رونالدو الثلاثاء مقابل 11 ألف يورو.
وبيعت شارة قيادة ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال على الأرض غضباً بعد عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم في 27 من مارس (أذار) الماضي ببلغراد، في أبريل (نيسان) الماضي مقابل 64 ألف يورو.
واحتفظ رجل إطفاء بالشارة في الملعب وعرضها للبيع في مزاد لجمع تبرعات، ما مثل بداية هذه الحملة الانسانية التي شارك فيها عدة لاعبين من المنتخب الصربي.

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