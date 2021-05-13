نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحال والمقاهى ليلا (صور)

ترأس الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية حملة ليلية مكبرة لمتابعة تنفيذ غلق المحلات والمقاهي وفقا لقرار رئيس الوزراء لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.



جاءت الحملة بتكلف من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للقيام بجولة ميدانية بمدينة المنصورة لمتابعة الإلتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين..



هذا وقد شملت جولة نائب المحافظ عددا من الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بمناطق المشاية وشارع جيهان وحى الجامعة وشوارع قناة السويس والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبده وشارع 18.



وتم متابعة الإلتزام من قبل أصحاب المحلات بالغلق في المواعيد المقررة تطبيقا للقرارات المتخذة حفاظا علي سلامة الجميع..



وفي ذات السياق فقد استمرت جهود لجان التفتيش والمرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الإلتزام بالغلق للمحلات وفقا لقرار المواعيد الجديدة والذى بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.



هذا وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار، وأكد رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة في متابعة الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.



وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمد عبد الباقي رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة ومحمد البسيوني رئس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة ونواب رؤساء الأحياء بالمدينة وأعضاء لجان المرور المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار المشار إليه.

