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تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض

الخميس 13/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه على زيارة أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض. 
ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر فيديو قصير من زيارته وعلق عليه 
وكتب :"سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان وقضيت معهم وقت ممتع وأشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبله على جبين كل واحد فيهم .. السعوديين في القلب".

في سياق آخر أعلن الإعلامي عمرو أديب، منذ أيام عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.


وقال عبر برنامجه "الحكاية" و المذاع عبر "mbc مصر"،:" أن هذه ليست المرة الأولى لتبرع المستشار تركي آل الشيخ، فقد تبرع لصالح المستشفى منذ ثلاث سنوات.


وامتدح أديب، من جانبه تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن هذا الرجل حقاً مُحباً لمصر.

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