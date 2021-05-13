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الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مران الغد

الخميس 13/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.


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