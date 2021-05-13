دورتموند يكتسح لايبزيج ويتوج بلقب كأس المانيا





توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني بلقب كأس ألمانيا وذلك بالفوز في المباراة النهائية على لايبزيج بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على الملعب الأوليمبي في برلين.





وبالتالي يحقق دورتموند اللقب الخامس له في تاريخه بالمسابقة، بعد أن كان قد حقق لقبه الرابع في موسم 2016-2017، على حساب بايرن ميونخ في النهائي.









أنهى دورتموند الأمور في شوط المباراة الأول، حيث تقدم في وقت مبكر جداً عن طريق النجم الإنجليزي جادون سانشو، وبالتحديد عند الدقيقة الـ 5.









وأضاف النجم النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 28، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط ضاعف سانشو من تقدم دورتموند، بتسجيله الهدف الثالث.









وفي وقت متأخر نسبياً، مع حلول الدقيقة الـ 71 من اللقاء، قلص فريق لايبزيج هدف تقليص الفارق بواسطة الإسباني داني أولمو.









ولكن هالاند أعاد الفارق كما كان مسجلاً الهدف الرابع للفريق الأصفر والأسود عند الدقيقة الـ 87، ليحسم الأمور، ويفوز دورتموند ويتوج باللقب.