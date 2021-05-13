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أسعار النفط تتراجع بفعل أزمة كورونا في الهند وإعادة تشغيل الخط الأمريكى

الخميس 13/مايو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط نحو 3% الخميس 13 مايو مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في الهند وإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الوقود بالولايات المتحدة، مما أوقف موجة صعود دفعت الخام لذروة ثمانية أسابيع بعد توقعات لانتعاش الطلب العالمي في وقت لاحق من العام.

ختم خام برنت الجلسة منخفضا 2.27 دولار بما يعادل 3.3% عند 67.04 دولار للبرميل، بعد أن صعد 1% أمس الأربعاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار أو 3.4% ليتحدد سعر التسوية عند 63.82 دولار للبرميل، بعد صعوده 1.2% في الجلسة السابقة.

وشهد كلا خامي القياس أكبر تراجعاته اليومية بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.

و تعرضت الأسعار لضغوط وسط صعود في السلع الأولية عموما ونقص بالأيدي العاملية وبيانات لأسعار المستهلكين أقوى من المتوقع كثيرا هذا الأسبوع أججت مخاوف التضخم بما قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما يعزز رفع الفائدة الدولار الأميركي، وهو ما يضغط بدوره على أسعار النفط بجعله الخام أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى.

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