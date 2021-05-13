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ماجد المهندس يعيد على جمهوره بـ"نصاب" عبر "اليوتيوب"

الخميس 13/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان"نصاب" عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

وكان طرح ماجد المهندس عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " أحدث أغنياته ، والتى تحمل اسم " كيفك "، باللهجة اللبنانية .

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى الفنان ماجد المهندس هى أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

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