بوتين يبحث مع جوتيريش التوتر الفلسطيني الإسرائيلي









بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، في موسكو التوتر الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني في سوريا وتعزيز دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية.





وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن بوتين وجوتيريش ناقشا تصعيد التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تمت الإشارة إلى أن المهمة الأساسية حاليا هي وقف أعمال العنف من كلا الجانبين وضمان آمن المدنيين.





وأضاف البيان أن الرئيس الروسي أعرب عن دعم بلاده لتفعيل دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وشدد على الطابع الفريد للأمم المتحدة في ترسيخ تفاعل المجتمع الدولي بشأن جميع القضايا الرئيسية القائمة في العالم المعاصر.





وأوضح بيان الكرملين أنه خلال بحث الوضع الإنساني في سوريا، تم الإعراب عن القلق من تشديد العقوبات أحادية الجانب ضد السلطات الشرعية للجمهورية العربية السورية، وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود المنسقة لروسيا والأمم المتحدة في تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين وتقديم المساعدات الإنسانية وإنعاش الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز العملية الدستورية بين الأطراف السورية.





وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي والأمين العام للأمم المتحدة بحثا أيضا قضايا تسوية الوضع في ليبيا واليمن، والوضع في أفغانستان.





ونوه الكرملين في بيانه إلى أن الجانبين تطرقا إلى الخطوات المشتركة في مجال حماية البيئة، لاسيما في ظل تحدي تغيرات المناخ والتحضيرات لتنظيم مؤتمر عالمي خاص بالحوار بين الثقافات والأديان في روسيا عام 2022 .





كان قد استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في غارة إسرائيلية قرب أبراج الندى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





وأفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن من سكان عزبة بيت حانون، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في البلدة.





وكان 84 مواطناً استشهدوا وأصيب أكثر من 500 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.





وفي سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال أفراد عائلة بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم، وتفتيشه والاعتداء عليهم بالضرب.





تواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.