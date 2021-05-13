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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد بيانات سوق العمل

الخميس 13/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي في ختام موجة صعود واسعة النطاق اليوم الخميس، منتعشة عقب خسائر لثلاثة أيام متتالية وذلك بعد بيانات لسوق العمل تبعث على التفاؤل.

اقتنصت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية، لكن ناسداك حل في المؤخرة تحت وطأة الأداء الضعيف لسهم تسلا.

في غضون ذلك، حققت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية أكبر المكاسب.

أوقدت بيانات اقتصادية حديثة مخاوف التضخم في ظل نقص بالمواد الخام والأيدي العاملة يهدد برفع الأسعار وسط طفرة طلب.

وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس ويلث أدفيزورز في نيويورك، "لو أن هذا سباق عدو، فإن سلاسل الإمداد ما زالت تربط الأحذية.. لكنهم سيلحقون بالطلب سريعًا جدًا".

غير أن المستثمرين بدوا منشغلين اليوم الخميس بالنصف المملوء من كوب معادلة العرض والطلب.

تجلى ذلك في الأداء المتفوق لأسهم الشركات الصغيرة وصناع الرقائق وشركات النقل، وجميعها قطاعات حساسة لحالة الاقتصاد من المنتظر أن تستفيد مع خروج الولايات المتحدة من الركود الذي أفرزته الجائحة.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 445.84 نقطة بما يعادل 1.33 بالمئة ليصل إلى 34033.5 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 50.75 نقطة أو 1.25 بالمئة مسجلًا 4113.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.52 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 13127.20 نقطة.

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