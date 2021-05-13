هل المزارات والمتاحف مفتوحة للزيارة خلال العيد؟.. السياحة والأثار تجيب

تلقت بوابة الفجر الإلكترونية العديد من الاستفسارات عبر منصاتها المختلفة سؤالًا من متابعيها حول هل الأماكن الأثرية والمتاحف مفتوحة للزيارة في اجازة عيد الفطر المبارك أم لا؟.



وأكدت مصادر سواء داخل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار أو داخل المجلس الأعلى للآثار أن كل الأماكن والمتاحف الأثرية مفتوحة للزيارة.



وعن توقيت فتح أبواب المزارات والمتاحف الأثرية، فكل مزارات القاهرة، والجمهورية، سواء المتحف المصري في التحرير او المتحف الاسلامي او متحف قصر محمد علي أو القلعة أو الاهرامات أو غيرهم من مزارات تفتح في التاسعة صباحًا وتغلق أبوابها الخامسة من مساء كل يوم.