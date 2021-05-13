التنمية المحلية: نتصدى بكل قوة لأى محاولات اعتداء على أملاك الدولة



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المحافظين يقومون بحملات للتأكد من إغلاق الشواطىء والمتنزهات العامة، ومنع أى تجمعات وارتداء الكمامات في النقل العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار تطبيق قرارات اللجنة العليا لأمة كورونا بغلق المحال في التاسعة مساءً حتى 21 مايو الجاري، مع التصدي لأي تعدي على أرضي الدولة بالبناء أو غيره خلال فترة العيد، والاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح: "نعمل على التصدي لأى محاولة للتعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف أو الأملاك العامة خلال فترة العيد، وإزالة أى مخالافات، لافتا إلى أن هناك التزام من قبل المواطنين".



قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي يتابع مع المحافظين، جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا، والتأكد من توفر كافة السلع الغذائية والتموينة في الأسواق علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق خاصة المستشفيات والإسعاف.