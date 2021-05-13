نضال الشافعي: شيء عظيم أن تكون القيادة السياسية لديها وعي وفكر بأهمية القوة الناعمة (فيديو)

قال الفنان نضال الشافعي، إنه يكن للقيادة السياسية كل الاحترام والتقدير، مستشهدًا بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات بأنه يريد مثل الأعمال الفنية على غرار فيلم الممر كل شهر وهذا تأكيد على قدرة وتأثير الفن والقوة الناعمة وإدراك القيادة السياسية لأهميتها.



وأضاف "الشافعي" في حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "شيء عظيم أن تكون القيادة السياسية لديها وعي وفكر بأهمية القوة الناعمة، عندما يكون الأب الكبير عنده هذا الوعي والفكر أن الفن مؤثرة ويقدر يوصل إلى داخل البيوت وأحيانا كانوا يشككوا في القوة الناعمة المصرية وهذا غير حقيقي".



وتابع "الفن المصري من زمن الزمن وهو واقف في ظهر بلده وقيادتها، وهجمة مرتدة عامل زي الشطرنج بيعرف من خلاله ازاي بيخططوا وبيحاولوا يضبطوا أمورهم وهذا كان فيه تفاعل شديد من الشباب الذي أدرك أهمية مثل هذه الأعمال وأهمية القوة الناعمة ودورها".



