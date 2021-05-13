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بالفيديو.. صلاح يسجل هدف عالمي في شباك مانشستر يونايتد

الخميس 13/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه ليفربول في شباك فريق نادي مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت الفريقان على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات البريمرليج.


جاء هدف صلاح بعد أن تلقى تمريرة من كورتيس جونز وإنفرد بمرمى هندرسون حارس مرمى الشياطين الحمر وأودعها بكل سهولة في الشباك.

وكانت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد قد إنتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين ليتقدم أبناء كلوب خطوة في ترتيب الدوري الانجليزي في طريق الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.


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