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تداول 23 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس 13/مايو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد شهد تداول 23 سفينة بضائع عامة وحاويات.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أن سفينتي حاويات دخلتا إلى ميناء شرق بورسعيد، فيما خرجت 3 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأضافت الهيئة أن سفينتي حاويات دخلتا ميناء غرب بورسعيد فيما خرجت سفينة واحدة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل ميناء غرب السفينة جنسيتها هونج كونج وذلك لتفريغ 6400 طن رخام بالميناء، بالإضافة إلى استقبال الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة. وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل الإجراءات

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