أزمة طاحنة في إيطاليا والسبب لوكاكو





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الخميس ان الشرطة أوقفت عيد ميلاد البلجيكي روميلو لوكاكاو مهاجم إنتر ميلان بعد خالفة تعليمات ولوائح كوفيد 19.





وحضرت الشرطة إلى فندق بوسط المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ووجدت أكثر من 20 شخصاً في المطعم وفقاً لما جاء في التقرير، حيث أقام لوكاكو حفلاً لعيد ميلاده 28 الذي يوافق اليوم.









وتنص التعليمات في ميلانو، وهي واحدة من المدن الإيطالية الواقعة في المناطق الصفراء، على وجود حظر للتجول خلال الفترة من 2200 وحتى 0500 ويعاقب أي شخص مخالف بالغرامة.









وسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة الأخيرة خلال فوز إنتر 3-1 على روما قبل ساعات قليلة من هذا الحفل.









وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية وفاة 251 شخصا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا يوم الثلاثاء مقابل 198 قبلها بيوم واحد، بينما ارتفع عدد المصابين في اليوم إلى 6946 بعدما كان 5080.