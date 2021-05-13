لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك وإنبي ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاء طاقم التحكيم كالآتي:-





طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه كل من أحمد توفيق ومحمود عبد السميع بينما حكم رابع علي الكيكي وحكم فيديو محمد سلامة ويعاونه محمد يوسف.





وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدً الخميس فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





ويحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة ويأتي فى المركز الثانى النادي الأهلي بينما نادي إنبي فى المركز التاسع برصيد 28 نقطة.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعادل أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف لكل منهما.