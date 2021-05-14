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أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. توقعات جديدة للمعدن الأصفر

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في الصاغة في بداية التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بصعود المعدن الأصفر خلال التعاملات ليحقق مكاسب أسبوعية بعد أن شهد أسبوع متذبذب.

أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيها للجرام
 بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيهًا
 عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6865 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

نتعشت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق الخميس 13 مايو مع تعزز جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 1824.89 دولار للأونصة، منتعشا من أدنى مستوى منذ السادس من مايو 1808.44 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% ليتحدد سعر التسوية عند 1824 دولارا.

ويأتي ذلك عقب أرقام أظهرت أمس الأربعاء قفزة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة هي الأكبر في نحو 12 عاما الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% مسجلا 2859.13 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن قالت نورنيكل الروسية، أكبر منتج للمعدن في العالم، إنها استأنفت العمليات بالكامل في أحد منجمين شهدا فيضانات هذا العام.

واستقرت الفضة عند 27.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.8%إلى 1200.31 دولار.

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