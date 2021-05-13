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العراق يُقرر وقف حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات

الخميس 13/مايو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المُستجد إيقاف قرار حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.


تضمنت القرارات استئناف حظر التجوال الجزئي طيلة أيام العيد وما بعده يوميا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 5 صباحا.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس.


وقررت اللجنة السماح بفتح المولات والمطاعم بدءا من يوم الاثنين من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.

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