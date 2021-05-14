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"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:37 ص
تكريم أسرة الشهيدة
تكريم أسرة الشهيدة
محمد طه
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زار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الخميس، أسرة الشهيدة  منى أحمد محمد سليمان،  الممرضة التي كانت تعمل بمستشفى الغردقة العام ووافتها المنية أثناء تأدية عملها.

رافقه في الزيارة دكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات، والدكتورة هديل يحيي مدير ادارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومسؤل لجنة المستلزمات.

وأهدى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر درع مديرية الصحة لأسرة الشهيدة للشد من أزرهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، وتقديرا منه لمجهودات الجيش الأبيض من الأطقم الطبية الذين يبذلون مجهودات كبيرة لخدمة مرضى كورونا، ومواجهة انتشار الوباء، ويقفون في الصفوف الأولى بمستشفيات محافظة البحر الأحمر.

وأعرب لهم عن شكره وتقديره وعرفانه لهم على دورهم الرئيس في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى، مشيدا بدور التمريض خلال جائحة كورونا، وأنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات حيث يقدمون الخدمة الطبية على أكمل وجه.
"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب
"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب
"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب
"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب

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