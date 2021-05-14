"صحة البحر الأحمر" تهدي درع المديرية لأسرة شهيدة الواجب

زار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الخميس، أسرة الشهيدة منى أحمد محمد سليمان، الممرضة التي كانت تعمل بمستشفى الغردقة العام ووافتها المنية أثناء تأدية عملها.





رافقه في الزيارة دكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات، والدكتورة هديل يحيي مدير ادارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومسؤل لجنة المستلزمات.





وأهدى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر درع مديرية الصحة لأسرة الشهيدة للشد من أزرهم وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، وتقديرا منه لمجهودات الجيش الأبيض من الأطقم الطبية الذين يبذلون مجهودات كبيرة لخدمة مرضى كورونا، ومواجهة انتشار الوباء، ويقفون في الصفوف الأولى بمستشفيات محافظة البحر الأحمر.



