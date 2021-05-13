عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: