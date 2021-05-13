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عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز
الخميس 13/مايو/2021 - 11:58 م
محمد الصو
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.
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