بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز









استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٥ لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.









واستبعد موسيماني كلًا من :-





علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير للإصابة، وأكرم توفيق وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.



