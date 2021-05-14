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بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

الجمعة 14/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ٥ لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


واستبعد موسيماني كلًا من :-

علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير للإصابة، وأكرم توفيق وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

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